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ЗСУ просунулися на Авдіївському напрямку та змусили росіян відійди з двох позицій, - ISW

6 грудня, 2023 середа
06:11
Війна з Росією ЗСУ

Українські військові просунулися на схід від залізничної колії в районі Авдіївського коксохімічного заводу та змусили ворога відійди з двох позицій

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що 5 грудня російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки та досягли підтверджених успіхів. Геолокаційні кадри показують, що окупанти просунулися вздовж ділянки залізничної колії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу біля Авдіївки.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня, вказують на те, що російські війська також просунулися на південь від терикона Авдіївки. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили щонайменше 23 російські атаки на схід від Новобахмутівки, на північний схід від Бердичів і біля Степового, Авдіївки, Сіверного та Первомайського.

Натомість українські війська 5 грудня контратакували під Авдіївкою. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня, показують, що Сили оборони просунулися на схід від ділянки залізничної колії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу.

Український військовий оглядач заявив 5 грудня, що українські війська контратакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та змусили російські війська відійти з двох передових позицій. Водночас російський мілблогер заявив, що українські війська контратакують біля Степового та тиснуть на російську оборону з напрямку Новокалинове.

  • Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною, протягом доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень.

російська армія
ЗСУ
Авдіївка
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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