Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень. Сили оборони утримують позиції на лівобережній Херсонщині, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

та напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах Костобоброва Чернігівської області та Новодмитрівки Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 15 населених пунктів, серед них Костобобрів, Хрінівка, Мхи Чернігівської області; Попівка, Бачівськ, Грабовське Сумської області; Нестерне, Козача Лопань, Білий Колодязь, Вовчанськ Харківської області.

та напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах Костобоброва Чернігівської області та Новодмитрівки Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 15 населених пунктів, серед них Костобобрів, Хрінівка, Мхи Чернігівської області; Попівка, Бачівськ, Грабовське Сумської області; Нестерне, Козача Лопань, Білий Колодязь, Вовчанськ Харківської області. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили 13 атак РФ, яка за підтримки авіації, намагалася витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки, Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

напрямку сили оборони відбили 13 атак РФ, яка за підтримки авіації, намагалася витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки, Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 9 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Богданівка, Нью-Йорк Донецької області.

напрямку силами оборони відбито 9 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Богданівка, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 23 атаки ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

напрямку наші захисники відбили 23 атаки ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 13 атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка.

напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 13 атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка. На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі південніше Золотої Ниви Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі південніше Золотої Ниви Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили всі атаки противника західніше Вербового Запорізької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Роботине, П'ятихатки, Кам'янське Запорізької області.

напрямку сили оборони відбили всі атаки противника західніше Вербового Запорізької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Роботине, П'ятихатки, Кам'янське Запорізької області. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Тягинка та Кринки Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали місто Херсон та Очаків Миколаївської області.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневог о ураження противнику", - пише Генштаб.

Удари ЗСУ по росіянах

Протягом доби авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 по пунктах управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, складу боєприпасів, 2 станціям РЕБ та 11 артилерійських засобах противника.