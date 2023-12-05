ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-24М, який готувався завдати удару по Одещині
У вівторок, 5 грудня, українські сили збили російський бомбардувальник Су-24М над Чорним морем
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Схоже, крейсер "Москва" скоро стане авіаносцем! Радий вам повідомити про знищення російського бомбардувальника Су-24М в районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини", - написав Микола Олещук, командувач Повітряних сил.
За словами Олещука, зенітний ракетний підрозділ повітряного командування "Південь" відправив російську "сушку" услід за "русскім воєнним кораблем".
- У ніч на вівторок, 5 грудня, російські окупанти атакували Україну за допомогою 17 ударних дронів і 6 зенітних керованих ракет ЗРК С-300. Сили ППО знищили 10 ворожих "шахедів".
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