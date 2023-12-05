РФ вночі застосовувала С-300 та "шахеди": 10 БПЛА знищено

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог запускав ударні БПЛА Shahed-136/131 з двох напрямків - Курська область та Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Крім того, зенітні керовані ракети С-300 росіяни спрямували по цивільних об’єктах Донеччини та Херсонщини.

Усього в ударі зафіксовано 17 ударних БПЛА типу "шахед" та шість ракет ЗРК С-300.

У результаті бойової роботи знищено 10 ударних безпілотників у різних регіонах України.

До відбиття повітряного нападу росіян залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.