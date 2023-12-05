РФ вночі застосовувала С-300 та "шахеди": 10 БПЛА знищено
У ніч на вівторок, 5 грудня, російські окупанти атакували Україну за допомогою 17 ударних дронів і 6 зенітних керованих ракет ЗРК С-300. Сили ППО знищили 10 ворожих "шахедів"
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що ворог запускав ударні БПЛА Shahed-136/131 з двох напрямків - Курська область та Приморсько-Ахтарськ у РФ.
Крім того, зенітні керовані ракети С-300 росіяни спрямували по цивільних об’єктах Донеччини та Херсонщини.
Усього в ударі зафіксовано 17 ударних БПЛА типу "шахед" та шість ракет ЗРК С-300.
У результаті бойової роботи знищено 10 ударних безпілотників у різних регіонах України.
До відбиття повітряного нападу росіян залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
- Увечері 4 грудня Росія запустила по Україні кілька груп "шахедів": атака тривала майже всю ніч і досягла західних областей України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.69 Купівля 36.69Продаж 37.34
- EUR Купівля 39.81Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе