Росія запустила кілька груп "шахедів": на Харківщині є влучання по об'єктах інфраструктури

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

"Окупанти завдають ударів безпілотниками "Шахед". Під ударом - Ізюмський та Чугуївський райони. Є влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. Виникли кілька пожеж, на цю хвилину - без постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях", - написав він о 21:44.

Повітряну тривогу в Харківській області через загрозу ударних безпілотників оголосили о 20:34. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, декілька груп ударних БпЛА типу Shahed зафіксували в Шевченківському та Балаклійському районах Харківської області. Напрямок руху - південно-східний (Ізюмський район). Також групу ударних БПЛА помітили в районі Чугуєва Харківської області.

О 22-й годині повітряну тривогу оголосили також у Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. Через кілька хвилин повітряну тривогу оголосили також у Кіровоградській області. Повітряні сили також попередили про ракетну небезпеку в цих областях.