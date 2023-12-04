Росія запустила кілька груп "шахедів": на Харківщині є влучання по об'єктах інфраструктури
Увечері понеділка, 4 грудня, Росія запустила по Україні кілька груп ударних безпілотників. У Харківській області зафіксували влучання в об'єкти цивільної інфраструктури
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
"Окупанти завдають ударів безпілотниками "Шахед". Під ударом - Ізюмський та Чугуївський райони. Є влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. Виникли кілька пожеж, на цю хвилину - без постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях", - написав він о 21:44.
Повітряну тривогу в Харківській області через загрозу ударних безпілотників оголосили о 20:34. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, декілька груп ударних БпЛА типу Shahed зафіксували в Шевченківському та Балаклійському районах Харківської області. Напрямок руху - південно-східний (Ізюмський район). Також групу ударних БПЛА помітили в районі Чугуєва Харківської області.
О 22-й годині повітряну тривогу оголосили також у Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. Через кілька хвилин повітряну тривогу оголосили також у Кіровоградській області. Повітряні сили також попередили про ракетну небезпеку в цих областях.
- У ніч проти понеділка, 4 грудня, російські війська атакували Україну, випустивши ударні дрони та керовану ракету. Результатом роботи Повітряних сил стало збиття російської ракети та 18 БПЛА із 23
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