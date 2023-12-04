Повітряні сили вночі знищили російську керовану ракету та 18 з 23 "шахедів"
У ніч проти понеділка, 4 грудня, російські війська атакували Україну, випустивши ударні дрони і керовану ракету. Результатом роботи Повітряних сил стало збиття російської ракети і 18 БПЛА
Про це повідомили у пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що цієї ночі росіяни випустили 23 ударні БпЛА Shahed-136/131 для атаки України з мису Чауда що в тимчасово окупованому Криму. Крім того, ворог запустив керовану авіаційну ракету з повітряного простору окупованої Херсонщини.
До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
У результаті бойової роботи знищено 18 ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9 областях України.
- Увечері 3 грудня російські терористи запустили ударні БПЛА типу Shahed з території тимчасово окупованого Криму.
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