Армія РФ запустила "шахеди" на південь України
Увечері 3 грудня російські терористи запустили ударні БПЛА типу Shahed з території тимчасово окупованого Криму
Про це повідомляють Повітряні сили.
"Увага! Зафіксовано запуск ворожих ударних БПЛА з Криму! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Вже о 21:19 ворожі "шахеди" перебували у Миколаївській області. Вектор руху - північно-західний.
Станом на 21:29 повітряна тривога була оголошена у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
У Повітряних силах зауважили, що станом на 22:00 ворожі БПЛА перебувають у Кіровоградській області та рухаються у напрямку Кропивницького.
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