Армія РФ запустила "шахеди" на південь України

Про це повідомляють Повітряні сили.

"Увага! Зафіксовано запуск ворожих ударних БПЛА з Криму! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Вже о 21:19 ворожі "шахеди" перебували у Миколаївській області. Вектор руху - північно-західний.

Станом на 21:29 повітряна тривога була оголошена у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

У Повітряних силах зауважили, що станом на 22:00 ворожі БПЛА перебувають у Кіровоградській області та рухаються у напрямку Кропивницького.

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