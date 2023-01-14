Про це повідомляє Reuters.

Також повідомляється, що десятки будинків повністю зруйновані, знеструмленими залишаються десятки тисяч домоволодінь.

За словами метеоролога Національної метеорологічної служби Джесіки Лоус, у центральній Алабамі зафіксовано щонайменше п'ять торнадо. Рятувальні команди шукали зниклих безвісти в окрузі Отауга в Алабамі, де було зареєстровано сім смертей.

Губернатор Джорджії Браян Кемп підтвердив, що дві людини загинули внаслідок урагану в четвер. За словами коронера округу Баттс Лейсі Прю, 5-річна дитина загинула внаслідок падіння дерева на машину, внаслідок чого дорослий пасажир перебував у критичному стані.

Губернатор Алабами Кей Айві у четвер оголосив надзвичайний стан у шести округах регіону.

Нагадаємо, у кінці грудня США накрила потужна снігова буря і аномальні холоди – загинуло щонайменше 26 людей, ще велика кількість людей залишилась без електрики.

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