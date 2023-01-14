Після снігової бурі, у США вирували торнадо: близько 10 людей загинули, тисячі – залишились без світла
Щонайменше дев'ятеро людей загинули внаслідок торнадо, які вирували на південному сході США, очікується, що кількість загиблих може збільшитися
Про це повідомляє Reuters.
Також повідомляється, що десятки будинків повністю зруйновані, знеструмленими залишаються десятки тисяч домоволодінь.
За словами метеоролога Національної метеорологічної служби Джесіки Лоус, у центральній Алабамі зафіксовано щонайменше п'ять торнадо. Рятувальні команди шукали зниклих безвісти в окрузі Отауга в Алабамі, де було зареєстровано сім смертей.
Губернатор Джорджії Браян Кемп підтвердив, що дві людини загинули внаслідок урагану в четвер. За словами коронера округу Баттс Лейсі Прю, 5-річна дитина загинула внаслідок падіння дерева на машину, внаслідок чого дорослий пасажир перебував у критичному стані.
Губернатор Алабами Кей Айві у четвер оголосив надзвичайний стан у шести округах регіону.
- Нагадаємо, у кінці грудня США накрила потужна снігова буря і аномальні холоди – загинуло щонайменше 26 людей, ще велика кількість людей залишилась без електрики.
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