Після Варшави держсекретар США відправився в Ізраїль. Говоритиме про Україну, Іран та нафту
Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю в рамках туру по Близьким Сходом, метою якого є згуртування підтримки України та розвіяти занепокоєння щодо можливої ядерної угоди з Іраном
Про це повідомляє Figaro, інформує Еспресо.TV
Блінкен вилетів до Ізраїлю з Польщі, де він супроводжував президента Джо Байдена на зустрічах, спрямованих на консолідацію західної підтримки України.
Американський дипломат залишитися в Ізраїлі до понеділка. У неділю 27 березня він зустрінеться із главами МЗС Ізраїлю, Об’єднаних Арабських Еміратів, Марокко, Бахрейну та Єгипту в пустелі Негев на півдні Ізраїлю.
Глава ізраїльської дипломатії Яїр Лапід назвав зустріч "історичною". Блінкен сподівається отримати від близькосхідних країн підтримку зусиль Сполучених Штатів і НАТО у протистоянні РФ. В тому числі – у енергетичних питаннях.
Ще одна тема, на яку розгляне Ентоні Блінкен - переговори у Відні щодо іранської ядерної енергетики. Як раніше зазначив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, укладення угоди із Іраном є "справою кількох днів". Натомість, перспектива такої угоди хвилює Ізраїль та американських союзників у регіоні Перської затоки, які сприймають Тегеран як загрозу.
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