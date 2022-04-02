Після вчорашніх обстрілів пошкоджено Кременчуцький НПЗ та аеропорт у Миргороді, - голова Полтавської ОВА

Про це увечері повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Неспокійна ніч, важкий день. Ворожі ракетні удари. У Полтаві – сильні руйнування інфраструктурних об'єктів, але без постраждалих. Найважче – в Кременчуці та Миргороді. Інфраструктура Кременчуцького НПЗ знищена. Був масований обстріл. Завод не працює. Триває пожежа, яку героїчно гасять рятувальники. Кілька людей отримали опіки, але їхньому життю нічого не загрожує. У Миргороді пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому, зокрема й склад паливно-мастильних матеріалів", - розповів очільник області.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти обстріляли Полтаву, Миргород та Кременчук.

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