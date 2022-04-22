Після Великодня в Ірпені з'являться вода і світло, - мер
З 25 квітня в Ірпені Київської області почнуть відновлення роботи комунікацій та великих супермаркетів
Про це заявив міський голова Олександр Маркушин, повідомило інформаційне агенство ITV у Telegram.
"З наступного тижня у всіх домівках в Ірпені буде світло. Також на наступному тижні ми плануємо запустити воду по всьому місту і каналізацію. Працює мобільний зв'язок", - сказав він.
Мер додав, що після Великодня в Ірпені відкриються магазини NOVUS, "Фора", "Лоток", "Бджілка" та АТБ.
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