Після затримання мера Сум влада у місті перейшла до "Слуг народу", - журналістка Валевська

Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз так виходить, що влада в Сумах, яку представляє чинний мер від “Батьківщини”, перейшла до “Слуг народу”. Це відбувається за якимось дивним збігом обставин так само як в Чернігові та Полтаві. В цих містах прибрали мерів, бо вони були не свої", - вважає Валевська.

Журналістка додала, що сьогодні планується проведення засідання міської ради Сум

"В мене є інформація, що сьогодні відбудеться засідання Міської ради. На цьому засіданні можуть бути прийняті рішення щодо майбутнього крісла мера міста. Ще складна історія полягає в тому, що першого заступника мера немає, відповідно немає на кого покласти обовʼязки мера. Секретар міської ради служить в ЗСУ. Можливо Генштаб його відпустить для проведення засідання, або оберуть нового секретаря. Але в будь-якому випадку це буде представник чинної влади. Тому треба розуміти, що Суми зараз переходять під повний контроль “Слуг народу", - додала вона.