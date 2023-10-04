Після затримання мера Сум влада у місті перейшла до "Слуг народу", - журналістка Валевська
Редактор медіаплатформи СпецКор Анна Валевська повідомила, що представники "Слуги народу" повністю контролюють владу в Сумах, після затримання на хабарі мера міста Олександра Лисенка
Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"
"Зараз так виходить, що влада в Сумах, яку представляє чинний мер від “Батьківщини”, перейшла до “Слуг народу”. Це відбувається за якимось дивним збігом обставин так само як в Чернігові та Полтаві. В цих містах прибрали мерів, бо вони були не свої", - вважає Валевська.
Журналістка додала, що сьогодні планується проведення засідання міської ради Сум
"В мене є інформація, що сьогодні відбудеться засідання Міської ради. На цьому засіданні можуть бути прийняті рішення щодо майбутнього крісла мера міста. Ще складна історія полягає в тому, що першого заступника мера немає, відповідно немає на кого покласти обовʼязки мера. Секретар міської ради служить в ЗСУ. Можливо Генштаб його відпустить для проведення засідання, або оберуть нового секретаря. Але в будь-якому випадку це буде представник чинної влади. Тому треба розуміти, що Суми зараз переходять під повний контроль “Слуг народу", - додала вона.
- 2 жовтня НАБУ та СБУ затримали міського голову Сум і директора департаменту інфраструктури міста, які набито вимагали в місцевої компанії з вивезення сміття хабар у 2 млн 130 тис. грн, а в разі відмови платити погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу. 3 жовтня посадовцям оголосили підозру.
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