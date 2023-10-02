Мера Сум затримали на хабарі у 1,4 млн грн

Про це повідомляє СБУ.

Довідка: мером Сум з 2014 року працює Олександр Лисенко, який із лютого 2012 року очолює Сумську обласну партійну організацію ВО "Батьківщина". Директором Департаменту інфраструктури міста на сайті міськради Сум указаний Олександр Журба.

За даними правоохоронців, мер Сум і директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури вимагали в місцевої компанії з вивезення сміття хабар у 2 млн 130 тис. грн, а в разі відмови платити погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

СБУ та НАБУ затримали обох чиновників у момент отримання траншу неправомірної вигоди в розмірі 1,4 млн грн.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.