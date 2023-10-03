НАБУ оголосило підозру в одержанні хабаря меру Сум і директору Департаменту інфраструктури міста

Про це йдеться на сайті установ.

"3 жовтня 2023 року НАБУ і САП повідомили міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн. 2 жовтня 2023 року їх викрили "на гарячому" під час одержання останнього траншу - 1,4 млн грн", - йдеться у заяві.

За даними слідства, гроші підозрювані вимагали за прийняття рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства. Зазначається, що їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України, наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.