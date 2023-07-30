Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат Володимир Ар'єв.

Він прокоментував те, що Міністерство оборони визнало, що у 2019 році повністю ліквідувало військову частину А0229 – це танковий батальйон Десантно-Штурмових військ, який був розташований у районі Овруча Житомирської області

"Це підтвердження з Міноборони має стати одним із документів, який стане основою великого слідства. Думаю, що після воєнного стану треба буде провести ревізію всіх рішень, які були ухвалені до 24 лютого 2022 року. Зокрема, розформування танкового батальйону на Житомирщині, і питання охорони в аеропортах "Київ-1" (Жуляни) та "Київ-2" (Гостомель), і ситуація на півдні. Весь комплекс оборонних заходів, які не були здійснені, щоб ефективно захищатися від вторгнення РФ. Про яке майже за рік почали попереджати Україну наші партнери з США, останні пів року ці попередження лунали вже настільки наполегливо, що не звертати увагу могла лише недалека людина", - сказав Ар'єв.