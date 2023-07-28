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Міноборони визнало, що 2019 року ліквідувало танковий батальйон на Житомирщині, – Ар'єв

28 липня, 2023 п'ятниця
18:12
Війна з Росією танк ЗСУ

Міністерство оборони України визнало, що у 2019 році повністю ліквідувало військову частину А0229 – це танковий батальйон Десантно-Штурмових військ, який був розташований у районі Овруча Житомирської області 

Про це повідомив народний депутат Володимир Ар'єв.

"Військова частина А0229 була розформована відповідно до директиви міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 13.09.2019 року", - зазначено у відповіді Міноборони на депутатський запит Ар'єва, фото якої він розмістив на своїй facebook-сторінці. 

Штатне озброєння та військову техніку, як зазначено у відповіді, зокрема танки Т-80 розформованої військової частини передали "згідно з розподілом та нарядами Центрального бронетанкового управління ЗСУ". У подальшому місце дислокації цієї військової частини не використовувалося в межах потреба ЗСУ.

Фото: facebook-сторінка Володимира Ар'єва

 

Депутат наголосив, що це була єдина серйозна військова частина, розташована неподалік траси, якою у лютому 2022 йшли окупанти.

"Відповідне розпорядження міністра оборони Загороднюка і начальника Генштабу Хомчака було підписане 13 вересня 2019 року, себто за кілька місяців після інавгурації Зеленського. Такі питання без верховного головнокомандувача не вирішуються", прокоментував Ар'єв.

Він також нагадав, що вже 4 жовтня того самого року в Житомирі на Форумі регіонів зустрілися президент України Зеленський і самопроголошений президент Білорусі Лукашенко. 

"Така хронологія подій дозволяє припускати, що саме Лукашенко наполіг на ліквідації найбільш боєздатного підрозділу з розташованих неподалік кордону. Надалі був ріст обсягу поставок бітуму з Білорусі для Великого будівництва і дизеля, в кількісному вимірі", – вважає Ар'єв.

Тоді Лукашенко пообіцяв Зеленському, що Україна ніколи не матиме проблем з боку Білорусі. На думку Ар'єва, це підтверджує версію про те, що згадану військову частину ліквідували на вимогу Мінська. 

"За 2,5 року під час вторгнення частини російської армії йшли з Білорусі саме через Овруцький район. Наслідки злочинних рішень 2019 Україна відчула сповна у 2022", – додав депутат.

  • 4 жовтня 2019 року президент України Зеленський та самопроголошений президент Білорусі Лукашенко провели зустріч у Житомирі в рамках другого Форуму регіонів України та Білорусі. 
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