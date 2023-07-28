Про це повідомив народний депутат Володимир Ар'єв.

"Військова частина А0229 була розформована відповідно до директиви міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 13.09.2019 року", - зазначено у відповіді Міноборони на депутатський запит Ар'єва, фото якої він розмістив на своїй facebook-сторінці.

Штатне озброєння та військову техніку, як зазначено у відповіді, зокрема танки Т-80 розформованої військової частини передали "згідно з розподілом та нарядами Центрального бронетанкового управління ЗСУ". У подальшому місце дислокації цієї військової частини не використовувалося в межах потреба ЗСУ.

Фото: facebook-сторінка Володимира Ар'єва

Депутат наголосив, що це була єдина серйозна військова частина, розташована неподалік траси, якою у лютому 2022 йшли окупанти.

"Відповідне розпорядження міністра оборони Загороднюка і начальника Генштабу Хомчака було підписане 13 вересня 2019 року, себто за кілька місяців після інавгурації Зеленського. Такі питання без верховного головнокомандувача не вирішуються", прокоментував Ар'єв.

Він також нагадав, що вже 4 жовтня того самого року в Житомирі на Форумі регіонів зустрілися президент України Зеленський і самопроголошений президент Білорусі Лукашенко.

"Така хронологія подій дозволяє припускати, що саме Лукашенко наполіг на ліквідації найбільш боєздатного підрозділу з розташованих неподалік кордону. Надалі був ріст обсягу поставок бітуму з Білорусі для Великого будівництва і дизеля, в кількісному вимірі", – вважає Ар'єв.

Тоді Лукашенко пообіцяв Зеленському, що Україна ніколи не матиме проблем з боку Білорусі. На думку Ар'єва, це підтверджує версію про те, що згадану військову частину ліквідували на вимогу Мінська.

"За 2,5 року під час вторгнення частини російської армії йшли з Білорусі саме через Овруцький район. Наслідки злочинних рішень 2019 Україна відчула сповна у 2022", – додав депутат.