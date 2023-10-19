Після зниження попиту у США Nokia скоротить до 14 тис. робочих місць

Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що це сталося після того, як продажі обладнання 5G нового покоління впали на 20% у третьому кварталі. Компанія також сказала, що ринок не покращиться у найближчому майбутньому.

Акції Nokia знизилися на 5% на початку торговельної сесії.

"Ситуація на ринку дійсно складна, і про це свідчить той факт, що на нашому найважливішому ринку, яким є ринок Північної Америки, наші чисті продажі впали на 40% у третьому кварталі", - сказав виконавчий директор Пекка Лундмарк.

Nokia має намір зменшити витрати на 800 мільйонів-1,2 мільярда євро до 2026 року, коли закінчується строк виконання довготривалого плану порівняльної операційної маржі на рівні 14% або більше.

Компанія планує знизити кількість своїх працівників до 72-77 тисяч з 86 тисяч, що становить приблизно 16% зменшення робочих місць на високому рівні.

Nokia розраховує на принаймні 400 мільйонів євро заощаджень у 2024 році та ще 300 мільйонів євро у 2025 році.

Лундмарк сказав, що для відновлення ринку галузі потрібно інвестувати у швидше середньосмугове обладнання, яке допоможе справитися з ростом трафіку даних: "Тільки 25% базових станцій 5G у світі поза Китаєм зараз мають середню смугу".

Nokia і її конкурент Ericsson намагалися розв'язати деякі проблеми, збільшивши продажі в Індії, де ринок має низьку маржу. Це було спричинено зменшенням попиту в країнах, таких як США.