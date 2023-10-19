Після зниження попиту у США Nokia скоротить до 14 тис. робочих місць
Фінська телекомунікаційна компанія Nokia оголосила в четвер про зменшення 14 тисяч робочих місць, щоб скоротити витрати
Про це інформує Reuters.
Повідомляється, що це сталося після того, як продажі обладнання 5G нового покоління впали на 20% у третьому кварталі. Компанія також сказала, що ринок не покращиться у найближчому майбутньому.
Акції Nokia знизилися на 5% на початку торговельної сесії.
"Ситуація на ринку дійсно складна, і про це свідчить той факт, що на нашому найважливішому ринку, яким є ринок Північної Америки, наші чисті продажі впали на 40% у третьому кварталі", - сказав виконавчий директор Пекка Лундмарк.
Nokia має намір зменшити витрати на 800 мільйонів-1,2 мільярда євро до 2026 року, коли закінчується строк виконання довготривалого плану порівняльної операційної маржі на рівні 14% або більше.
Компанія планує знизити кількість своїх працівників до 72-77 тисяч з 86 тисяч, що становить приблизно 16% зменшення робочих місць на високому рівні.
Nokia розраховує на принаймні 400 мільйонів євро заощаджень у 2024 році та ще 300 мільйонів євро у 2025 році.
Лундмарк сказав, що для відновлення ринку галузі потрібно інвестувати у швидше середньосмугове обладнання, яке допоможе справитися з ростом трафіку даних: "Тільки 25% базових станцій 5G у світі поза Китаєм зараз мають середню смугу".
Nokia і її конкурент Ericsson намагалися розв'язати деякі проблеми, збільшивши продажі в Індії, де ринок має низьку маржу. Це було спричинено зменшенням попиту в країнах, таких як США.
- У лютому фінська компанія з виробництва мережевого обладнання Nokia Oyj вперше за 60 років оновила логотип, щоб люди більше не асоціювали її з виготовленням мобільних телефонів.
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