Nokia вперше за 60 років змінила логотип

Про це інформує Bloomberg.

"На думку більшості людей, ми все ще є успішним брендом з виробництва мобільних телефонів, але це не те, чим займається Nokia зараз", - заявив керівник компанії Пекка Лундмарк.

Nokia вже майже 10 років тому відійшла від виробництва телефонів. Тепер компанія планує запустити новий бренд, який приділятиме увагу мережевому обладнанню та промисловій цифровізації.

Першим кроком для цього стало створення нового логотипа. Він складається з п'яти різних форм, які утворюють слово NOKIA. Також відмовилися від старого знакового синього кольору. Видання Reuters додає, що компанія змінила логотип уперше за 60 років.

Відновлення бренду також супроводжується й новими стратегічними принципами. Тепер Nokia планує пришвидшити розвиток свого бізнесу з продажів іншим компаніям приватних мереж 5G, які все частіше використовують у світі. Лунмарк зазначив, що компанія тепер має всі інструменти, щоби зайняти цю частину ринку й не нашкодити власним прибуткам. Цьому, за його словами, сприяли обмеження, які раніше наклали на Huawei Technologies Co. Це сталося після того, як низка європейських урядів заблокувала китайському конкурентові продажі обладнання для мереж 5G.

Уже минулого року, за словами Лундмарка, корпоративний бізнес досяг 8% частки виторгу компанії.