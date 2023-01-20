Про це повідомляє Мінцифри за результатами зустрічі в швейцарському Давосі очільника міністерства Михайла Федорова та CEO Nokia Пекки Лундмарка.

Сторони домовилися спільно покращувати українську телеком-інфраструктуру, підсилити потужність наших інтернет-мереж, збільшити кількість телеком-фахівців в Україні.

"Крім цього, CEO Nokia запропонував створити локальну групу експертів для консультування з відновлення, підвищення стійкості та модернізації цифрової інфраструктури. Також підтримку в будівництві магістрального інтернет-каналу через Чорне море, адже це зробить Україну привабливішою для відкриття офісів світових IT-компаній, як Amazon чи Meta", - йдеться в повідомленні Мінцифри.

Окрім того, Україна вже отримала першу партію з 5 тисяч роутерів, які компанія передала для укриттів шкіл. Незабаром має надійти друга.



"Завдяки цьому ще більше українських школярів зможуть продовжувати навчання і бути на зв’язку з батьками під час повітряних тривог", - наголосили в Мінцифри.

19 січня стало відомо, що в Києві, Дніпрі. Одесі, Харкові та Львові створять мережу безплатних Wi-Fi-зон, де в разі відключення електроенергії буде доступний інтернет упродовж двох-чотирьох годин.

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