У п'яти обласних центрах запустять мережі безкоштовних публічних Wi-Fi-зон

Про це повідомив гендиректор компанії "Укртелеком" Юрій Курмаз в інтерв'ю для Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що відкрити мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон вони вирішили в тих містах, де кілька років тому модернізували інфраструктуру Укртелекому та встановили активні вуличні шафи "MSAN – Multi-Service Access Node – мультисервісна платформа доступу (пристрій, який з'єднує абонентські лінії з ядром мережі – ІФ-У).

Курмаз додав, що такі "сірі шафи" вже знайомі багатьом жителям п'яти міст. На них вже прикріпили наклейки-покажчики, за допомогою яких можна зрозуміти, що тут є безкоштовний Wi-Fi. Наразі таких Wi-Fi-зон у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові вже понад 700.

3 січня в усі області України передали батареї для провайдерів, аби інтернет працював протягом 10-12 годин після відключень світла.