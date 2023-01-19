У п'яти обласних центрах запустять мережі безкоштовних публічних Wi-Fi-зон
У Києві, Дніпрі. Одесі, Харкові та Львові створять мережу безплатних Wi-Fi-зон, де в разі відключення електроенергії буде доступний інтернет упродовж двох-чотирьох годин
Про це повідомив гендиректор компанії "Укртелеком" Юрій Курмаз в інтерв'ю для Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що відкрити мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон вони вирішили в тих містах, де кілька років тому модернізували інфраструктуру Укртелекому та встановили активні вуличні шафи "MSAN – Multi-Service Access Node – мультисервісна платформа доступу (пристрій, який з'єднує абонентські лінії з ядром мережі – ІФ-У).
Курмаз додав, що такі "сірі шафи" вже знайомі багатьом жителям п'яти міст. На них вже прикріпили наклейки-покажчики, за допомогою яких можна зрозуміти, що тут є безкоштовний Wi-Fi. Наразі таких Wi-Fi-зон у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові вже понад 700.
- 3 січня в усі області України передали батареї для провайдерів, аби інтернет працював протягом 10-12 годин після відключень світла.
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