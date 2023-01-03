Інтернет під час відключень електрики: провайдерам з усіх областей передали батареї для живлення мереж
У всі області України передали батареї для провайдерів, аби інтернет працював протягом 10-12 годин після відключень світла
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
"Мінцифра спільно з eQualitie передали провайдерам 172 батареї SBL. Це допоможе їм живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям - бути на зв’язку з рідними та знати останні новини", - пише пресслужба.
Батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України. Зокрема регіони, які мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення - Харківської, Донецької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської.
Українці матимуть інтернет протягом 10-12 годин після відключення електроенергії.
"Дякуємо за допомогу канадській технологічній організації eQualitie, DEPS та Асоціації "Правовласників та постачальників контенту", - додали в Мінцифрі.
- Укренерго повідомило, що в новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13-ої масованої атаки дронами.
- Вночі на 2 січня 2023 року у столиці України, Києві, а також у Київській та Полтавській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях прогриміли вибухи - працювала ППО по повітряних цілях ворога. Також є пошкоджені об‘єкти енергоінфраструктури. У цю ніч російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, наші захисники знищили усі.
- 2 січня стало відомо, що у столиці діють аварійні графіки відключення світла, унаслідок нічної російської атаки та пошкодження об'єкта енергосистеми.
- Відсьогодні ДТЕК ввів нові графіки стабілізаційних відключень на території Київської області. Тепер груп споживачів буде чотири.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.56Продаж 42.6
- Актуальне
- Важливе