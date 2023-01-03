Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.



"Мінцифра спільно з eQualitie передали провайдерам 172 батареї SBL. Це допоможе їм живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям - бути на зв’язку з рідними та знати останні новини", - пише пресслужба.

Батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України. Зокрема регіони, які мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення - Харківської, Донецької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської.

Українці матимуть інтернет протягом 10-12 годин після відключення електроенергії.

"Дякуємо за допомогу канадській технологічній організації eQualitie, DEPS та Асоціації "Правовласників та постачальників контенту", - додали в Мінцифрі.

Укренерго повідомило, що в новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13-ої масованої атаки дронами.

Вночі на 2 січня 2023 року у столиці України, Києві, а також у Київській та Полтавській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях прогриміли вибухи - працювала ППО по повітряних цілях ворога. Також є пошкоджені об‘єкти енергоінфраструктури. У цю ніч російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, наші захисники знищили усі.

2 січня стало відомо, що у столиці діють аварійні графіки відключення світла, унаслідок нічної російської атаки та пошкодження об'єкта енергосистеми.

Відсьогодні ДТЕК ввів нові графіки стабілізаційних відключень на території Київської області. Тепер груп споживачів буде чотири.