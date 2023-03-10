Після зустрічі з міністром оборони Грамом Зеленський заявив про можливі тренування українських пілотів у Норвегії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наші пілоти можуть розпочати тренування у Норвегії
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Норвегія започаткувала програму довготривалої бюджетної підтримки України – $7 млрд на п’ять років, – яка може й має стати прикладом для інших наших партнерів. Обговорили додаткові кроки, які можемо зробити разом із Норвегією, щоб ця весна була успішною і для української оборони, і для перспектив загальноєвропейської безпеки. До речі, починаємо спілкуватися з Норвегією щодо можливостей тренувальної місії для наших пілотів", - заявив президент України.
Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Королівства Норвегія Бйорном Арільдом Грамом сьогодні у Києві. Президент висловив подяку уряду, парламенту та всьому народу Норвегії за всебічну допомогу, що надається Україні та нашим громадянам, за дієву підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.
Володимир Зеленський також подякував за підтримку України в протидії енергетичному терору з боку агресора протягом минулої зими.
Під час зустрічі окрему увагу було приділено практичним ефективним крокам у контексті посилення протиповітряної та протиракетної оборони України, які наразі здійснюються.
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