Після зустрічі з міністром оборони Грамом Зеленський заявив про можливі тренування українських пілотів у Норвегії

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Норвегія започаткувала програму довготривалої бюджетної підтримки України – $7 млрд на п’ять років, – яка може й має стати прикладом для інших наших партнерів. Обговорили додаткові кроки, які можемо зробити разом із Норвегією, щоб ця весна була успішною і для української оборони, і для перспектив загальноєвропейської безпеки. До речі, починаємо спілкуватися з Норвегією щодо можливостей тренувальної місії для наших пілотів", - заявив президент України.

Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Королівства Норвегія Бйорном Арільдом Грамом сьогодні у Києві. Президент висловив подяку уряду, парламенту та всьому народу Норвегії за всебічну допомогу, що надається Україні та нашим громадянам, за дієву підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Володимир Зеленський також подякував за підтримку України в протидії енергетичному терору з боку агресора протягом минулої зими.

Під час зустрічі окрему увагу було приділено практичним ефективним крокам у контексті посилення протиповітряної та протиракетної оборони України, які наразі здійснюються.