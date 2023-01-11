Про це інформує в Медіацентрі начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"В області близько 4700 зруйнованих або пошкоджених будинків і будівель. На цю мить вже повністю відновлено 1389 об’єктів. У першу чергу це відновлення об’єктів соціальної та критичної інфраструктури. У нас 127 освітніх закладів в області пошкоджені або зруйновані", - розповів Живицький.

Голова ОВА пише, що кількість зруйнованих та пошкоджених об'єктів зростає. Після повної деокупації Сумщини, у квітні, було 1800 таких будівель, а зараз уже 4700.

"Тобто вже 9 місяців немає тут присутності російських військових, немає бойових дій на території області, але через обстріли з території РФ руйнування майже потроїлися", - додав Живицький.

Крім того, протягом кількох місяців на Сумщині був лише один день без ворожих обстрілів.

"Кількість і щільність обстрілів збільшилася. Минулого тижня у нас був один-єдиний день за останні декілька місяців, який був без обстрілів. А так щоденно у нас відбувається від декількох десятків до декількох сотень приходів по території області. За останній час, на щастя, не було загиблих", - сказав очільник Сумської обласної військової адміністрації.

Рашисти гатять з території Росії по прикордонних населених пунктах, на відстані 10 кілометрів.

"Люди вже знають, як себе поводити, як звучать виходи, приходи, скільки секунд буде летіти снаряд. Вони знають, що треба ховатися в укриття, підвали, погреби. Але, коли близько місяця тому були обстріли на глибшу відстань від кордону - 20 кілометрів - на жаль, були загиблі. Практично щоденно є влучання в житлові будинки", - наголосив Живицький.

Удень 10 січня російські окупанти вкотре обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Інформації про постраждалих не надходило.

За день, 10 січня, російські терористи завдали 33 удари по території Сумської області.