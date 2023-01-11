Після звільнення Сумщини кількість руйнувань зросла майже втричі внаслідок обстрілів РФ, - голова ОВА
Очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що після деокупації регіону кількість руйнувань зросла майже втричі внаслідок російських обстрілів
Про це інформує в Медіацентрі начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"В області близько 4700 зруйнованих або пошкоджених будинків і будівель. На цю мить вже повністю відновлено 1389 об’єктів. У першу чергу це відновлення об’єктів соціальної та критичної інфраструктури. У нас 127 освітніх закладів в області пошкоджені або зруйновані", - розповів Живицький.
Голова ОВА пише, що кількість зруйнованих та пошкоджених об'єктів зростає. Після повної деокупації Сумщини, у квітні, було 1800 таких будівель, а зараз уже 4700.
"Тобто вже 9 місяців немає тут присутності російських військових, немає бойових дій на території області, але через обстріли з території РФ руйнування майже потроїлися", - додав Живицький.
Крім того, протягом кількох місяців на Сумщині був лише один день без ворожих обстрілів.
"Кількість і щільність обстрілів збільшилася. Минулого тижня у нас був один-єдиний день за останні декілька місяців, який був без обстрілів. А так щоденно у нас відбувається від декількох десятків до декількох сотень приходів по території області. За останній час, на щастя, не було загиблих", - сказав очільник Сумської обласної військової адміністрації.
Рашисти гатять з території Росії по прикордонних населених пунктах, на відстані 10 кілометрів.
"Люди вже знають, як себе поводити, як звучать виходи, приходи, скільки секунд буде летіти снаряд. Вони знають, що треба ховатися в укриття, підвали, погреби. Але, коли близько місяця тому були обстріли на глибшу відстань від кордону - 20 кілометрів - на жаль, були загиблі. Практично щоденно є влучання в житлові будинки", - наголосив Живицький.
- Удень 10 січня російські окупанти вкотре обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Інформації про постраждалих не надходило.
- За день, 10 січня, російські терористи завдали 33 удари по території Сумської області.
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