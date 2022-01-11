Письменник Шендерович планує виїхати з РФ через загрозу позбавлення волі

Про це він написав у Facebook.



"Я завжди приходив за повістками на допити і в суди… Так воно і йшло з часів першого переслідування за програму "Куклы", транзитом через усі автозаки, адміністративки та нові кримінальні злочини "нульових" - до мільйонного штрафу часів "підкорення Криму" та нових автозаків … Але від особистої участі у кримінальній справі, яка мені світить за заявою Пригожина, я, мабуть, утримаюсь... І я вирішив перечекати зовні", - повідомив Шендерович.



За його словами, Євген Пригожин "відкрито висловив бажання заткнути рот" письменнику.



"Зрозумівши, що журналістів не зупинити штрафами, "кремлівський кухар" перейшов до шантажу кримінальними статтями", - пояснив Віктор Шендерович.



Письменник зауважив, що йдеться не стільки про гіпотетичний термін.

Нагадаємо, Росія визнала Віктора Шендеровича "іноагентом".

Довідка: 30 грудня 2021 року компанія Пригожина, відомого як "кухар Путіна", "Конкорд" заявила про стягнення з російського опозиціонера Олексія Навального та його прихильників, зокрема з Віктора Шендеровича, понад 4 млн рублів за судовими позовами "про захист честі, гідності та ділової репутації".

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