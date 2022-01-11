Письменник Шендерович планує виїхати з РФ через загрозу позбавлення волі
Російський драматург Віктор Шендерович має намір залишити Росію через можливі порушення кримінальної справи й арешт через заяву бізнесмена Євгена Пригожина
Про це він написав у Facebook.
"Я завжди приходив за повістками на допити і в суди… Так воно і йшло з часів першого переслідування за програму "Куклы", транзитом через усі автозаки, адміністративки та нові кримінальні злочини "нульових" - до мільйонного штрафу часів "підкорення Криму" та нових автозаків … Але від особистої участі у кримінальній справі, яка мені світить за заявою Пригожина, я, мабуть, утримаюсь... І я вирішив перечекати зовні", - повідомив Шендерович.
За його словами, Євген Пригожин "відкрито висловив бажання заткнути рот" письменнику.
"Зрозумівши, що журналістів не зупинити штрафами, "кремлівський кухар" перейшов до шантажу кримінальними статтями", - пояснив Віктор Шендерович.
Письменник зауважив, що йдеться не стільки про гіпотетичний термін.
- Нагадаємо, Росія визнала Віктора Шендеровича "іноагентом".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.4
Купівля 27.4Продаж 27.64
-
EUR
Купівля 30.89Продаж 31.32
- Актуальне
- Важливе