Росія визнала "іноагентом" відомого критика Путіна Шендеровича

Це свідчать дані на сайті відомства.



До нього потрапили учасниці Pussy Riot Надія Толоконнікова та Вероніка Нікульшина, письменник та публіцист Віктор Шендерович, галерист Марат Гельман.

Також до списку увійшли журналісти: головна редакторка видання "Холод" Таїсія Бекбулатова, автор "Радіо Свобода" Іван Бєляєв, автор проєкту РС "Север.Реалии" Олена Владикіна та засновник ярославського кіноклубу "Нефть" Андрій Алексєєв.

Росія внесла проект журналістських розслідувань Bellingcat в перелік ЗМІ, визнаних "іноземними агентами".

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Наразі до списку ЗМІ-"іноагентів" потрапили 111 фізичних осіб та організацій.Шендерович послідовно криктикує Володимира Путіна. Засудив анексію Криму та вимагав припинити підтримку окупаційних режимів на Донбасі.