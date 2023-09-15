Південна Корея надасть Україні кредити, зокрема на відбудову

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Міністр економіки України Юлія Свириденко та Посол Кореї в Україні Кім Хьонг Те підписали угоду про співробітництво країн та допомогу Південної Кореї у відбудові України, а також надання кредитів від Корейського Фонду економічного розвитку (EDCF).

Мінекономіки повідомляє, що на першому етапі співробітництва такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання, а вже з 2025 року буде можливість використовувати їх на відбудову зруйнованої інфраструктури України.

"Ми маємо розвивати власну економіку не чекаючи закінчення війни. Підписана угода відкриває шлях до отримання довгострокових та дешевих кредитів, які своєю чергою мають сприяти відновленню виробничого потенціалу та створенню нових робочих місць. Ми розраховуємо на активну участь корейського бізнесу у відновленні нашої країни, а також на створення нових технологічних виробництв у стратегічно важливих галузях економіки. Також Україні стане у нагоді корейський досвід для повоєнної відбудови зруйнованої інфраструктури, промислових та цивільних об’єктів", - заявила Свириденко.

Довідково. Фонд співробітництва в економічному розвитку (EDCF) заснований Урядом Республіки Корея 1 червня 1987 року з метою сприяння економічному співробітництву між Кореєю та країнами, що розвиваються. Фонд надає фінансову підтримку країнам-партнерам для їх промислового розвитку та економічної стабільності.