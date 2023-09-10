Відбудова України: допомога від Південної Кореї збільшиться до $2,3 млрд

Про це заявив президент країни Юн Сок Йоль на саміті G20 в Індії, пише The Korea Times.

"Після Другої світової війни міжнародна спільнота забороняє використання сили в міжнародних відносинах як суворий правовий принцип. Щоб захистити цей принцип, війна в Україні повинна припинитися і мир має бути негайно відновлена. Через солідарність з міжнародною спільнотою Корея здійснюватиме комплексні програми підтримки, що передбачають безпеку, гуманітарну допомогу та відновлення", - сказав президент Південної Кореї.

За його словами, пакет підтримки почнеться з надання допомоги в розмірі $300 млн наступного року різними способами, включаючи гуманітарну допомогу, гранти на розвиток і надання коштів Світовому банку або Європейському банку реконструкції та розвитку.



Наступним кроком буде надання $2 млрд через Фонд співробітництва в економічному розвитку (EDCF), який є місцевою програмою Південної Кореї під низькі відсотки кредитів для країн, що розвиваються. Офіс президента повідомив, що деталі щодо того, як підтримати Україну через EDCF, буде оголошено у 2025 році.