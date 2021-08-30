Південна Корея планує за рік запустити місію на Місяць

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Yonhap.

"Країна має намір провести річну місію з дослідження Місяця через політ орбітального космічного корабля, сподіваючись забезпечити технології для майбутніх космічних досліджень", - йдеться у повідомленні.

Додається, що розробники завершили встановлення високоточної камери на апарат, що збиратиме дані про поверхню Місяця для підтримки американської програми "Артеміда".



Читайте також: NASA може почати космічну місію на Венеру

У міністерстві додали, що країна отримає від NASA підтримку для місії.

Планується, що апарат буде завершений до жовтня 2021 року і пройде випробування перед запуском у серпні наступного року.



