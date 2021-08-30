Південна Корея планує за рік запустити місію на Місяць
Південна Корея планує запуск місії з дослідження Місяця на серпень 2022 року
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Yonhap.
"Країна має намір провести річну місію з дослідження Місяця через політ орбітального космічного корабля, сподіваючись забезпечити технології для майбутніх космічних досліджень", - йдеться у повідомленні.
Додається, що розробники завершили встановлення високоточної камери на апарат, що збиратиме дані про поверхню Місяця для підтримки американської програми "Артеміда".
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У міністерстві додали, що країна отримає від NASA підтримку для місії.
Планується, що апарат буде завершений до жовтня 2021 року і пройде випробування перед запуском у серпні наступного року.
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