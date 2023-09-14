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Південна Корея вважає, що Кім Чен Ин і Путін укладають "певну військову угоду"

14 вересня, 2023 четвер
11:29
Світ Путін та Кім Чен Ин

Південна Корея висловила глибоку стурбованість можливою військовою співпрацею між Пхеньяном і Москвою після зустрічі Кім Чен Ина і Володимира Путіна в Росії

Про це заявив міністр з питань об'єднання Південної Кореї Кім Юн Хо, передає CNN.

На його думку, дві країни, схоже, збираються укласти "якусь військову угоду". На це вказують нещодавні візити Кім Чен Ина на заводи з виробництва боєприпасів у Північній Кореї та його візит до Росії.

Міністр об’єднання також згадав нещодавній візит міністра оборони Росії Сергія Шойгу до Пхеньяна та пропозицію Москви про підтримку Пхеньяном розробки супутника.

"Я не можу не бути глибоко стурбованим військовим співробітництвом і угодою про зброю", — сказав Кім Юн Хо.

Міністр закликав Пхеньян і Москву припинити незаконні дії, які призведуть дві країни до ізоляції та регресу, і дотримуватися міжнародних норм, включаючи резолюції Ради безпеки ООН. Він зазначив, що Південна Корея уважно стежитиме за можливими військовими навчаннями двох країн.

  • 13 вересня північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін провели зустріч на космодромі "Східний". Кім зокрема висловив упевненість у перемозі РФ у війні проти України.
Новини
Володимир Путін
Південна Корея
Кім Чен Ин
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