Путін розпочав зустріч з Кім Чен Ином на космодромі у Росії
У середу, 13 вересня, північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін розпочали свою зустріч на космодромі "Східний"
Про це пише російське BBC із посиланням на ЗМІ.
Зазначається, що Кім Чен Ин прибув на своєму бронепоїзді на російський космодром "Східний", де вже почалася його зустріч з Володимиром Путіним.
Агентство Інтерфакс зазначає, що Путін і Кім оглянуть декілька об'єктів космодрому, а потім вже проведуть переговори.
"США вважають, що Путін і Кім мають намір обговорити насамперед постачання боєприпасів із Північної Кореї для російської армії. У відповідь, як вважають американці, Кім хоче отримати від Росії продовольчу допомогу і деякі військові технології", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про співпрацю РФ та КНДР
Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".
У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.
На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.
18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.
31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.
4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.
Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.
У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".
У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікується, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним.
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