Кім Чен Ин на бронепотязі приїхав до РФ на переговори з Путіним
У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікується, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним
Про це пишуть російські ЗМІ.
Зазначається, що потяг Кім Чен Ина вже в Росії і їде Примор'ям на північ - у напрямку Владивостока.
Напередодні прессекретар президента РФ Пєсков заявив, що днями відбудуться переговори делегацій Росії та КНДР, буде спілкування віч-на-віч і офіційний обід на честь Кім Чен Ина.
За його словами, на переговорах Путіна та північнокорейського лідера, які пройдуть на Далекому Сході, буде "насичений обмін думками щодо ситуації в регіоні", сторони обговорюватимуть і двосторонні зв'язки.
Водночас Пєсков зазначив, що пресконференція на зустрічі Путіна з Кім Чен Ином не запланована.
Що відомо про співпрацю РФ та КНДР
Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".
У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.
На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.
18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.
31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.
4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.
Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.
У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".
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