Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю напередодні візиту до Росії, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.

Зазначається, що на параді в Пхеньяні була представлена ​​парашутна команда, колони мотоциклів високої мобільності, пускові установки протитанкових ракет, а також зенітна артилерія та інше озброєння. Лідера КНДР супроводжувала його донька.

Китайську делегацію очолив віцепрем'єр Лю Гочжун.

Bloomberg пише, що делегація Китаю могла б дати президенту Сі Цзіньпіну можливість поспілкуватися з Кімом перед його поїздкою до Владивостоку для зустрічі з президентом Володимиром Путіним. Вважається, що російський президент прагне отримати від Північної Кореї запаси боєприпасів, які допоможуть йому у війні проти України.

BREAKING: North Korea conducted an overnight paramilitary parade with Kim Jong Un, his daughter and other top officials in attendance on Saturday. A Chinese delegation and Russian guests watched the procession of civil forces march through the streets of Pyongyang. Story soon… pic.twitter.com/gaGdWvfTGY — NK NEWS (@nknewsorg) September 9, 2023

Відправляючи Лю, який займається питаннями охорони здоров'я та аграрної політики, Пекін намагається уникнути того, аби його вважали таким, що співпрацює з Пхеньяном у питаннях безпеки і оборони, вважає професор, який спеціалізується на китайсько-північнокорейських відносинах в Корейській національній дипломатичній академії в Сеулі Лі Санг-Сук.

"Китай не може залишатися осторонь серед Північної Кореї та Росії, які зміцнюють співпрацю у сфері безпеки, але Пекіну важко зробити щось, що істотно порушило б санкції. Тож, швидше за все, буде вибрано економічну співпрацю, яка включає продовольство", - наголосив Лі.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю