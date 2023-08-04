Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, РФ намагалась купити боєприпаси у КНДР.

"Інформація, отримана нами, вказує на те, що РФ прагне розширити військову співпрацю з КНДР, зокрема, шляхом продажі (Північною Кореєю – ред.) артилерійських снарядів Росії", - заявив Кірбі.

У Білому домі пов’язують візит міністра оборони Сергія Шойгу до Північної Кореї з намаганням Росії переконати КНДР продати боєприпаси для їх використання в війні проти України.

Кірбі наголосив, що будь-які угоди між Москвою і Пхеньяном щодо поставок зброї - прямо порушують низку резолюцій Ради Безпеки ООН.

США продовжать докладати зусиль, аби виявити та завадити будь-яким спробам РФ придбати боєприпаси у Північної Кореї чи будь-якої іншої держави.

Співпраця КНДР з Росією

Ще 13 липня 2022 року Північна Корея визнала терористичні "ДНР" та "ЛНР" і їхню незалежність. Україна засудила таке рішення та оголосила про розрив дипломатичних відносин з країною.

Згодом Володимир Путін заявив лідеру Північної Кореї, що дві країни "спільними зусиллями будуть розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини".

Пізніше Держдеп США казав, що РФ вивчає варіанти співпраці з КНДР в питанні виготовлення ключових ресурсів для ведення війни.

Натомість у січні 2023 року представниця США при Раді Безпеки ООН відзначила: Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону Радбезу.

Згодом США все ж передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера.

Вже в березні Америка не спостерігала постачання додаткового озброєння російській армії з боку Північної Кореї.

Але у квітні Велика Британія заявила, що Росія порушує санкції ООН щодо збройного ембарго, які сама ж погоджувала в Радбезі ООН проти Північної Кореї та Ірану.

12 червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наголосив на бажанні зміцнювати стратегічне співробітництво з Росією та прагненні "будувати могутню країну та надійний захист глобального миру та безпеки, міцно тримаючись за руки з російським президентом" Володимиром Путіним.

25 липня повідомлялося, що делегація міноборони РФ на чолі з його очільником Сергієм Шойгу 25–27 липня відвідає Північну Корею для "зміцнення військових зв'язків Москви та Пхеньяну".

У середу, 26 липня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся у Пхеньяні з очільником міноборони Північної Кореї Кан Сун Намом. Під час зустрічі вони нібито обговорили плани розвитку військової співпраці між РФ та КНДР.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу супроводжував очільника Північної Кореї Кім Чен Ина на оборонній виставці, на якій були представлені заборонені резолюцією Радбезу ООН балістичні ракети.