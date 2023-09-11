Лідер КНДР здійснить візит до Росії

Про це інформує південнокорейський телеканал YTN.

"Органи розвідки вважають, що поїзд, який, імовірно, перевозить Кім Чен Ина, рухається до Владивостока", - сказав чиновник з Південної Кореї.

Інший високопоставлений чиновник підтвердив, що Кім Чен Ин покинув Пхеньян і прямує до Росії.

Крім того, цього ж дня російські ЗМІ заявляли, що президент Росії прибув до Владивостоку, де візьме участь у заходів східного економічного форуму.

Згодом в Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до Росії "найближчими днями", зазначається, що лідер КНДР їде за запрошенням Путіна.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Північна Корея не почне постачання зброї Росії не узгодивши це з Китаєм.