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Ексклюзив

КНДР не буде постачати зброю Росії не узгодивши це з Китаєм, - військово-політичний оглядач Коваленко

10 вересня, 2023 неділя
14:48
Війна з Росією КНДР, Північна Корея

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Північна Корея не почне постачання зброї Росії не узгодивши це з Китаєм

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"У них (Північна Корея, - ред.) досить широка номенклатура, як боєприпасів, так і техніки, яка відповідає калібрам й взагалі технічно відповідає тим стандартам, які використовуються в російській армії. Як у КНДР, так і у РФ переважна частина номенклатури озброєння - це радянські типи, архетипи та їхні модифікації", - зазначив Коваленко.

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Військово-політичний оглядач додав, що боєприпаси, танки, техніка, артилерія - все це у КНДР є, щоб вона могла постачати РФ, але вона не постачала все це у 2022 і в першій половині 2023.

"Навіть візит Шойгу не зміг якось змінити цю ситуацію, доводиться говорити на такому рівні: Кім Чен Ин та військовий злочинець Путін. Але цікавий інший момент. Навіть рівень такого спілкування може не переконати Кім Чен Ина почати військово-технічне співробітництво з Росією. Тому, що для нього вагомішою буде думка Сі Цзіньпіня. Тому у цьому випадку є 3 сторона, яка може повпливати на ці дії й без цього зеленого світла КНДР не почне постачати озброєння РФ не узгодивши це з Китаєм", - наголосив Коваленко.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю. 

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

Росія
Китай
КНДР
зброя
Володимир Путін
Кім Чен Ин
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