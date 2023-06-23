Південне угруповання ворога невдовзі почне задихатися, - військовий експерт Черник
Петро Черник, військовий експерт, вважає, що удар по Чонгарському мосту є першим кроком до серйозного перерізання логістики противника
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Противник дуже добре усвідомлює, що південь України для нього приречений. Я впевнений, що це питання часу. По-перше, відбулося унікальне "бавовнування" на Чонгарському мосту, що є серйозним перерізанням логістики противника, однак неповне і неабсолютне, але це перший крок вперед, який був дуже непоганим. А південне угруповування росіян помаленьку почне задихатися, їм доведеться звідти відходити. Але армія РФ мусить реалізувати стратегічне завдання, хоча б по мінімуму – вихід на адміністративні лінії Донеччини та Луганщини. І тоді таку поразку-перемогу у РФ зможуть продавати кому завгодно, а у першу чергу внутрішньому споживачу", - сказав військовий експерт.
Петро Черник зауважив щодо проривних операцій російських військ, то більше ніж за рік вони змогли просунутися на оперативні показники механізованої бригади, що є вкрай скромним результатом для "другої армії світу", яка вже на сьогодні далеко не друга.
Довідка.
Чонгарський міст проходить через затоку Сиваш на перегоні Новоолексіївка - Джанкой. У 2014 році, у відповідь на окупацію Криму Росією, уряд України доручив замінувати старий та новий мости з українського боку.
25 квітня Генеральний штаб Збройних Сил України заявив, що Чонгарський міст був замінований, але українським військовим протистояли сили, що переважали у 15 разів. Раніше в мережі поширювали інформацію, що нібито перед російським вторгненням в Україну Чонгар розмінували.
- У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму
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