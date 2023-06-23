Південне угруповання ворога невдовзі почне задихатися, - військовий експерт Черник

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Противник дуже добре усвідомлює, що південь України для нього приречений. Я впевнений, що це питання часу. По-перше, відбулося унікальне "бавовнування" на Чонгарському мосту, що є серйозним перерізанням логістики противника, однак неповне і неабсолютне, але це перший крок вперед, який був дуже непоганим. А південне угруповування росіян помаленьку почне задихатися, їм доведеться звідти відходити. Але армія РФ мусить реалізувати стратегічне завдання, хоча б по мінімуму – вихід на адміністративні лінії Донеччини та Луганщини. І тоді таку поразку-перемогу у РФ зможуть продавати кому завгодно, а у першу чергу внутрішньому споживачу", - сказав військовий експерт.

Петро Черник зауважив щодо проривних операцій російських військ, то більше ніж за рік вони змогли просунутися на оперативні показники механізованої бригади, що є вкрай скромним результатом для "другої армії світу", яка вже на сьогодні далеко не друга.

Довідка.

Чонгарський міст проходить через затоку Сиваш на перегоні Новоолексіївка - Джанкой. У 2014 році, у відповідь на окупацію Криму Росією, уряд України доручив замінувати старий та новий мости з українського боку.

25 квітня Генеральний штаб Збройних Сил України заявив, що Чонгарський міст був замінований, але українським військовим протистояли сили, що переважали у 15 разів. Раніше в мережі поширювали інформацію, що нібито перед російським вторгненням в Україну Чонгар розмінували.