Північна Корея відправить на окуповані Луганщину та Донеччину військових і поліцію, - Daily NK
Північна Корея відправить своїх поліціянтів і військовослужбовців на окуповані частини Донецької та Луганської областей
Про це повідомляє Daily NK.
КНДР планує, що їхні поліціянти та військові візьмуть участь у відновлювальних роботах на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини.
Компанії Cholhyon Construction та Kumrung Construction, які пов'язані з міноборони КНДР, вже отримали наказ щодо відбору людей для відрядження на тимчасово окуповані території України.
Планується, що 300-500 чоловіків віком від 19 до 27 років прибудуть до "Л/ДНР" наприкінці лютого чи на початку березня.
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