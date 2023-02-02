Північна Корея відправить на окуповані Луганщину та Донеччину військових і поліцію, - Daily NK

Про це повідомляє Daily NK.

КНДР планує, що їхні поліціянти та військові візьмуть участь у відновлювальних роботах на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Компанії Cholhyon Construction та Kumrung Construction, які пов'язані з міноборони КНДР, вже отримали наказ щодо відбору людей для відрядження на тимчасово окуповані території України.

Планується, що 300-500 чоловіків віком від 19 до 27 років прибудуть до "Л/ДНР" наприкінці лютого чи на початку березня.