Північна Корея запустила в море балістичну ракету
Північна Корея у неділю, 17 грудня, запустила у бік Східного моря балістичну ракету малої дальності
Про це пише Yonhap.
Зазначається, що запуск ракети відбувся у 12-ту річницю смерті покійного лідера Кім Чен Іра з району поблизу Пхеньяна о 22:38 за місцевим часом.
Ракета пролетіла близько 570 км і впала у море.
- Північна Корея заявила про плани запустити найближчим часом більше "супутників-шпигунів" для збору інформації про військову діяльність своїх ворогів.
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