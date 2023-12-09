КНДР оголосила про намір запустити ще кілька супутників-шпигунів

Про це пише Reuters.

"Якщо буде потрібно, вони чудово виконають роботу зі скеровування та ведення нас до надпотужного удару", - заявили у Північній Кореї.

Зазначається, що нові розвідувальні супутники КНДР будуть побудовані на основі моделі космічного апарата Malligyong-1, який країна запустила на орбіту у листопаді, і цим, як заявили в урядах США, Південної Кореї і Японії, порушила резолюції Ради Безпеки ООН.

Крім того, радники з питань національної безпеки цих країн мають намір провести тристоронню зустріч у Сеулі в суботу, 9 грудня, щоб обговорити військову діяльність КНДР та інші глобальні проблеми.

Що передувало

22 листопада Північна Корея заявила, що успішно запустила військовий супутник-шпигун у космос. За повідомленням державного інформаційного агентства Північної Кореї, супутник "Маліген-1" був виведений на орбіту за допомогою ракети "Чолліма-1", запущеної з космодрому Сохе.

Зазначається, що Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.

Уряд Японії оголошував надзвичайне попередження населення. США, Південна Корея і Японія засудили дії Пхеньяну, які, за їхніми словами, порушують резолюції ООН.

Після цього Південна Корея призупинила виконання частини військової угоди з КНДР від 2018 року та 26 листопада разом зі США і Японією провела спільні військово-морські навчання у водах на південь від Корейського півострова, щоб зміцнити свою оборонну позицію проти нових ядерних і ракетних загроз Північної Кореї.

28 листопада Північна Корея заявила, що її супутник-шпигун зробив фотографії Білого дому, Пентагону та атомних авіаносців, пришвартованих на базі військово-морських сил США.

1 грудня Сполучені Штати внесли до санкційного списку 8 людей та одну організацію, зокрема через те, що КНДР запустила розвідувальний військовий супутник.

Тоді ж влада Північної Кореї заявила, що розглядатиме будь-яке втручання в роботу своїх супутників як оголошення війни та застосує засоби стримування, якщо напад на її стратегічні активи буде неминучим.