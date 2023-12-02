КНДР заявила, що втручання в роботу її супутників вважатиметься оголошенням війни

Про це пише Reuters.

У заяві представника міністерства оборони Північної Кореї зокрема йдеться, що Пхеньян відповість на будь-яке втручання США в космос знищенням американських супутників-розвідників.

"У випадку, якщо США спробують порушити законну територію суверенної держави, незаконно і несправедливо використовуючи новітні технології, КНДР розгляне можливість вжиття заходів у відповідь для самооборони, щоб підірвати або знищити життєздатність американських супутників-розвідників", - сказано в заяві міноборони КНДР.

Що передувало

22 листопада Північна Корея заявила, що успішно запустила військовий супутник-шпигун у космос. За повідомленням державного інформаційного агентства Північної Кореї, супутник "Маліген-1" був виведений на орбіту за допомогою ракети "Чолліма-1", запущеної з космодрому Сохе.

Зазначається, що Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.

Уряд Японії оголошував надзвичайне попередження населення. США, Південна Корея і Японія засудили дії Пхеньяну, які, за їхніми словами, порушують резолюції ООН.

Після цього Південна Корея призупинила виконання частини військової угоди з КНДР від 2018 року та 26 листопада разом зі США і Японією провела спільні військово-морські навчання у водах на південь від Корейського півострова, щоб зміцнити свою оборонну позицію проти нових ядерних і ракетних загроз Північної Кореї.

28 листопада Північна Корея заявила, що її супутник-шпигун зробив фотографії Білого дому, Пентагону та атомних авіаносців, пришвартованих на базі військово-морських сил США.

1 грудня Сполучені Штати внесли до санкційного списку 8 людей та одну організацію, зокрема через те, що КНДР запустила розвідувальний військовий супутник.