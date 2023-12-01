США наклали санкції на громадян КНДР, зокрема причетних до запуску супутника-шпигуна

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена на сайті Держдепартаменту США.

"Сьогодні Сполучені Штати включили до списку вісім громадян КНДР, які перебувають у Росії, Китаї, Ірані та інших країнах, а також одну юридичну особу в КНДР у відповідь до незаконного запуску нібито військового супутника-розвідника", - йдеться у повідомленні.

У цьому запуску використовувалася технологія балістичної ракети всупереч численним резолюціям Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй і прямо підривалася регіональна та глобальна безпека.

Крім того, США, Австралія, Японія та Республіка Корея оголосили про перше скоординоване введення санкцій проти КНДР. Вони спрямовані на низку видів діяльності, включаючи незаконні закупівлі, отримання прибутку, зловмисну ​​кіберактивність і розповсюдження зброї.

"Сполучені Штати продовжуватимуть переслідувати акторів, які підтримують незаконну діяльність КНДР, і працюватимуть з нашими союзниками та партнерами, щоб позбавити КНДР коштів для просування її дестабілізуючих ракет і програм зброї масового знищення", - додали у повідомленні.