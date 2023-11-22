КНДР запустила військовий супутник-шпигун у космос: країни повідомили про порушення резолюцій ООН
Північна Корея стверджує, що успішно запустила військовий супутник-шпигун у космос. Уряд Японії оголошував надзвичайне попередження населення. США, Південна Корея і Японія засуджують дії Пхеньяну, які, за їхніми словами, порушують резолюції ООН
Про це повідомляє BBC.News.
Державне інформаційне агентство КНДР повідомило, що військовий супутник-шпигун під назвою Malligyong-1 вийшов на орбіту. За запуском особисто спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда засудив запуск супутника, який пролетів над префектурою Окінава та продовжив рух до Тихого океану. Уряд Японії оголошував короткочасне надзвичайне попередження, закликавши жителів Окінави пройти в укриття. Цьогоріч КНДР двічі намагалася вивести військовий супутник на орбіту, але не змогла, тому повідомила Японію про намір зробити третю спробу.
Кішіда засудив запуск "найрішучішим чином" і сказав, що скаргу було подано до Північної Кореї.
"Навіть якщо метою є запуск супутника, використання технології балістичних ракет є явним порушенням відповідних резолюцій Ради безпеки ООН", — сказав Кішіда.
Білий дім назвав цей крок "нахабним порушенням" кількох резолюцій ООН.
Після запуску Південна Корея оголосила, що відновить спостереження вздовж свого кордону з Північчю, тим самим вживаючи заходів для призупинення частини угоди, погодженої двома країнами у 2018 році, спрямованої на зниження військової напруженості.
Запуск відбувся раніше, ніж очікувалося, поза дев'ятиденним вікном, про яке Пхеньян повідомив Японію. Запуск мав відбутися 22 листопада і закінчитися 30 листопада.
У КНДР заявили, що для операції використовувався пусковий комплекс Сохае на північному заході країни, недалеко від кордону з Китаєм, проте твердження Північної Кореї про успішний запуск супутника-шпигуна ще не підтверджено.
- Північна Корея успішно провела випробування нещодавно розроблених твердопаливних двигунів для нового типу міжконтинентальних балістичних ракет.
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