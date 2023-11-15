КНДР випробувала твердопаливні двигуни для міжконтинентальних балістичних ракет

Про це пише KCNA.

Зазначається, що випробування були спрямовані на оцінку технічних характеристик нещодавно розроблених твердопаливних двигунів.

"Перші наземні реактивні випробування двигунів першого і другого ступенів пройшли дуже успішно, і ще раз була чітко підтверджена надійність і стабільність вже відпрацьованих технологій проєктування і виробництва твердопаливних двигунів великої тяги корейського зразка", - йдеться у повідомленні.

За словами видання, випробування є важливим процесом для подальшого посилення стратегічних наступальних можливостей збройних сил КНДР.