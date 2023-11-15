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КНДР випробувала твердопаливні двигуни для міжконтинентальних балістичних ракет

15 листопада, 2023 середа
07:08
Світ КНДР, Північна Корея

Північна Корея успішно провела випробування нещодавно розроблених твердопаливних двигунів для нового типу міжконтинентальних балістичних ракет

Про це пише KCNA.

Зазначається, що випробування були спрямовані на оцінку технічних характеристик нещодавно розроблених твердопаливних двигунів.

"Перші наземні реактивні випробування двигунів першого і другого ступенів пройшли дуже успішно, і ще раз була чітко підтверджена надійність і стабільність вже відпрацьованих технологій проєктування і виробництва твердопаливних двигунів великої тяги корейського зразка", - йдеться у повідомленні.

За словами видання, випробування є важливим процесом для подальшого посилення стратегічних наступальних можливостей збройних сил КНДР.

  • У серпні у Північній Кореї заявили, що остання спроба вивести на орбіту розвідувальний супутник закінчилася невдачею, пообіцявши провести новий запуск цієї осені.
КНДР
зброя
Військові новини
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