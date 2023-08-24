Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ КНДР визнала, що запуск розвідувального супутника знову провалився. Обіцяють восени повторити

КНДР визнала, що запуск розвідувального супутника знову провалився. Обіцяють восени повторити

24 серпня, 2023 четвер
04:13
Світ КНДР

У Північній Кореї заявили, що остання спроба вивести на орбіту розвідувальний супутник закінчилася невдачею, пообіцявши провести новий запуск цієї осені

Про це повідомляє AFP.

Національне управління аерокосмічного розвитку КНДР здійснило другий запуск розвідувального супутника Malligyong-1 на борту ракети-носія нового типу "Чолліма-1" на космодромі Сохе в окрузі Чолсан.

За даними офіційного Центрального інформаційного агентства Кореї (KCNA), польоти першого та другого ступенів ракети "пройшли нормально, але запуск не відбувся через помилку в системі аварійного підриву під час польоту третього ступеня".

Також у компанії заявили, що "причина відповідної аварії не є великою проблемою", пообіцявши при цьому провести третій запуск у жовтні після вивчення проблеми та вжиття заходів щодо її усунення.

Як заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, увечері 23 серпня вони виявили запуск "того, що, за твердженням Північної Кореї, є космічною ракетою-носієм". Також військові додали, що об'єкт "перетнув міжнародний повітряний простір" над Жовтим морем.

Що відомо про запуск супутника КНДР

17 травня Кім Чен Ин разом з донькою особисто перевірив підготовку першого військового розвідувального супутника КНДР та заявив, що він необхідний, аби захистити суверенітет країни. Наступного дня у США відреагували на дії Північної Кореї та заявили, що це порушить низку міжнародних санкцій, які забороняють КНДР використовувати балістичні ракети.

25 травня повідомлялося, що Північна Корея у пришвидшеному режимі будує стартовий майданчик. А вже згодом стало відомо, що КНДР планує запустити у космос військовий супутник з 31 травня по 11 червня.

Наприкінці травня КНДР заявила, що запустить свій перший військовий супутник-шпигун у червні з метою моніторингу "небезпечної військової діяльності" Сполучених Штатів і Південної Кореї в режимі реального часу. Уже 31 травня вона здійснила свій перший запуск. Проте він завершився невдачею – ракета-носій впала в море. У зв'язку з цим в Японії та столиці Південної Кореї Сеулі пролунали надзвичайні попередження, а в Сеулі помилково оголосили повідомлення про евакуацію. КНДР своєю чергою пообіцяла найближчим часом здійснити другий запуск.

МЗС України відреагувало на запуск супутника. Воно заявило, що Україна рішуче засуджує такі дії з боку Північної Кореї.

16 червня повідомлялося, що після тижня пошуків військові Південної Кореї дістали з дна Жовтого моря одну з частин затонулої ракети КНДР Chollima-1.

Опісля, 19 червня, трудова партія Кореї, яка повністю контролює владу в КНДР, оголосила про плани нарощування розробок і виробництва потужної ядерної зброї.

У середу, 12 липня, КНДР випустила невизначену балістичну ракету в бік Східного моря, коли лідери Південної Кореї та Японії збиралися зустрітися на саміті НАТО в Литві.

13 липня уряд КНДР підтвердив проведення випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18 із двигуном на твердому паливі.

22 серпня Північна Корея повідомила Японії, що запустить супутник у період з 24 по 31 серпня, що стане другою такою спробою в цьому році.

космос
КНДР
Читайте також:
перемога переможні новини
Автор Тетяна Яворська
22 серпня, 2023 вiвторок
Переможні новини 545-го дня війни: ЗСУ прорвали багатоешелонну лінію оборони окупантів на Запоріжжі та перша партія ракет SCALP вже в Україні
Ту-22М3
22 серпня, 2023 вiвторок
"Безповоротні втрати": у Defense Express назвали приблизну кількість ракетоносців Ту-22, які ще залишилися в РФ
Путін та Дерипаска
20 серпня, 2023 неділя
Російський мільярдер Дерипаска заявив про мирні перемовини щодо України "наприкінці вересня"
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.83
    Купівля 37.83
    Продаж 38.67
  • EUR
    Купівля 41.17
    Продаж 42.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
24 серпня
03:49
збита ракета, Київ 9 травня
Нічна атака по Дніпру: працювала ППО, є приліт та постраждалі
03:28
кокаїн, Іспанія, кримінал, ЄС
В Іспанії правоохоронці ЄС вилучили 700 кілограмів кокаїну
02:39
ВЕС, Норвегія, вітряки, Hywind Tampen
У Норвегія запустили найпотужнішу у світі плавучу вітрову електростанцію
02:09
путін і Макрон
Макрон готовий говорити з Путіним "коли це буде корисним"
01:45
Оновлено
У Росії розбився літак, у якому перебував Пригожин
01:16
Дмитро Медведєв
МЗС Грузії відреагувало на заяву Медведєва про приєднання до РФ Абхазії та Південної Осетії
01:11
Ексклюзив
путін
Почався курс на зміну влади в Росії, - політолог Шлінчак
00:36
Володимир Зеленський
В ефірі суспільного мовника Німеччини закликали четвертувати Зеленського для закінчення війни
00:31
Ексклюзив
путін пригожин
Після смерті Пригожина жодних повторних походів на Москву не буде, - російський опозиціонер Пономарьов
00:13
Ексклюзив
"Путін влаштував показову страту": Портников про смерть Пригожина
00:03
Оновлено
Абель Руїс (ліворуч), Брага - Панатінаїкос
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вирішального раунду кваліфікації
2023, середа
23 серпня
23:56
прапор України
Британська космічна компанія Spacebit відправить на Місяць прапор України
23:28
ЧВК Вагнер
Після катастрофи літака Пригожина вагнерівці намагаються виїхати з Білорусі до РФ, - ЦНС
22:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україні знову радять змінити тактику наступу. Колонка Сергія Згурця
22:36
Олександр Ковпак
Клуб УПЛ після провалу в Кубку України оголосив про відставку головного тренера
21:33
Спартак Трнава - Дніпро-1, Ліга конференцій
"Дніпро-1" у меншості зіграв внічию зі "Спартаком Трнавою" у Лізі конференцій
21:18
Маріуполь - Колос, Кубок України
Кубок України: результати усіх матчів 1/16 фіналу
21:08
OPINION
Микола Княжицький
Поступки заради миру, які можуть вплинути на права кримських татар, неприпустимі
20:57
ЗСУ, міномет, міна
Авіація ЗСУ за добу завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, — Генштаб
20:34
Збірна України з волейболу
Україна перемогла Словенію та вийшла до плей-офф ЧЄ з волейболу
20:03
OPINION
Віталій Кулик
Сьогодні час нашої вдячності народу
20:00
Володимир Зеленський
Зеленський: дипломатам доручено підготувати безпековий союз держав Чорного та Балтійського морів
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 546-го дня війни: удар по системі ППО окупантів та захоплення гелікоптера рашистів, разом із екіпажем
20:00
День Незалежності
Українська незалежність: від часів Мазепи та Орлика до спроб Росії її [незалежність] відібрати
19:51
Новини компаній
Вітчизняні компанії активно впроваджують програми реабілітації українських захисників
19:47
Ексклюзив
Маріуполь
Mariupol Reborn: у Дніпрі відкрили Платформу з відродження Маріуполя після деокупації
19:44
Бійці 47-ї ОМБр встановили український прапор у селі Роботине на Мелітопольському напрямку
19:25
Інтерв’ю
Роман Кашпур
Якщо ви вижили в пеклі, то це шанс зробити щось краще,  – ветеран і переможець "Ігор Героїв" на протезі Роман Кашпур. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
19:12
Ексклюзив
День прапора у Києві 2023 року
День прапора у Києві в об'єктиві Еспресо: фоторепортаж Вікторії Руденко
19:11
Енергоатом
Енергоатом заперечив інформацію про закупівлю рукавичок для окупованої ЗАЕС
18:57
Зеленський НАТО
Військові просять дати можливість мобілізовувати більше людей, - Зеленський
18:55
Новий конкурент Tesla: Xiaomi отримала дозвіл Пекіна на виробництво електрокарів
18:43
юрист_адвокат
У Раді пропонують надавати адвокатам відстрочку від мобілізації за певних умов
18:37
Володимир Зеленський
Зеленський: не міняємо території на членство в будь-якому союзі
18:32
Партнерський матеріал
Сотні тонн гуманітарки: як повномасштабна війна вплинула на роботу Торгової Групи "АРС"
18:23
Тестування послуг у Дії для моряків завершене. Як скористатися
18:18
Російські авіакомпанії отримали запчастин щонайменше на $1,2 млрд в обхід санкцій, - Reuters
18:03
OPINION
Володимир Гевко
В чому суть розчарованості — у претензії військовим, що ненавоювали обіцяного?
17:28
Підтримка енергетики України: Британія надала 200 млн фунтів і 750 тонн обладнання, до Києва прибув профільний чиновник
17:16
Аграрії зібрали вже 38 тис. тонн кавунів: найбільше – на Одещині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV