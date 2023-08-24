КНДР визнала, що запуск розвідувального супутника знову провалився. Обіцяють восени повторити
У Північній Кореї заявили, що остання спроба вивести на орбіту розвідувальний супутник закінчилася невдачею, пообіцявши провести новий запуск цієї осені
Про це повідомляє AFP.
Національне управління аерокосмічного розвитку КНДР здійснило другий запуск розвідувального супутника Malligyong-1 на борту ракети-носія нового типу "Чолліма-1" на космодромі Сохе в окрузі Чолсан.
За даними офіційного Центрального інформаційного агентства Кореї (KCNA), польоти першого та другого ступенів ракети "пройшли нормально, але запуск не відбувся через помилку в системі аварійного підриву під час польоту третього ступеня".
Також у компанії заявили, що "причина відповідної аварії не є великою проблемою", пообіцявши при цьому провести третій запуск у жовтні після вивчення проблеми та вжиття заходів щодо її усунення.
Як заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, увечері 23 серпня вони виявили запуск "того, що, за твердженням Північної Кореї, є космічною ракетою-носієм". Також військові додали, що об'єкт "перетнув міжнародний повітряний простір" над Жовтим морем.
Що відомо про запуск супутника КНДР
17 травня Кім Чен Ин разом з донькою особисто перевірив підготовку першого військового розвідувального супутника КНДР та заявив, що він необхідний, аби захистити суверенітет країни. Наступного дня у США відреагували на дії Північної Кореї та заявили, що це порушить низку міжнародних санкцій, які забороняють КНДР використовувати балістичні ракети.
25 травня повідомлялося, що Північна Корея у пришвидшеному режимі будує стартовий майданчик. А вже згодом стало відомо, що КНДР планує запустити у космос військовий супутник з 31 травня по 11 червня.
Наприкінці травня КНДР заявила, що запустить свій перший військовий супутник-шпигун у червні з метою моніторингу "небезпечної військової діяльності" Сполучених Штатів і Південної Кореї в режимі реального часу. Уже 31 травня вона здійснила свій перший запуск. Проте він завершився невдачею – ракета-носій впала в море. У зв'язку з цим в Японії та столиці Південної Кореї Сеулі пролунали надзвичайні попередження, а в Сеулі помилково оголосили повідомлення про евакуацію. КНДР своєю чергою пообіцяла найближчим часом здійснити другий запуск.
МЗС України відреагувало на запуск супутника. Воно заявило, що Україна рішуче засуджує такі дії з боку Північної Кореї.
16 червня повідомлялося, що після тижня пошуків військові Південної Кореї дістали з дна Жовтого моря одну з частин затонулої ракети КНДР Chollima-1.
Опісля, 19 червня, трудова партія Кореї, яка повністю контролює владу в КНДР, оголосила про плани нарощування розробок і виробництва потужної ядерної зброї.
У середу, 12 липня, КНДР випустила невизначену балістичну ракету в бік Східного моря, коли лідери Південної Кореї та Японії збиралися зустрітися на саміті НАТО в Литві.
13 липня уряд КНДР підтвердив проведення випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18 із двигуном на твердому паливі.
22 серпня Північна Корея повідомила Японії, що запустить супутник у період з 24 по 31 серпня, що стане другою такою спробою в цьому році.
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