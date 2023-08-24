КНДР визнала, що запуск розвідувального супутника знову провалився. Обіцяють восени повторити

Про це повідомляє AFP.

Національне управління аерокосмічного розвитку КНДР здійснило другий запуск розвідувального супутника Malligyong-1 на борту ракети-носія нового типу "Чолліма-1" на космодромі Сохе в окрузі Чолсан.

За даними офіційного Центрального інформаційного агентства Кореї (KCNA), польоти першого та другого ступенів ракети "пройшли нормально, але запуск не відбувся через помилку в системі аварійного підриву під час польоту третього ступеня".

Також у компанії заявили, що "причина відповідної аварії не є великою проблемою", пообіцявши при цьому провести третій запуск у жовтні після вивчення проблеми та вжиття заходів щодо її усунення.

Як заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, увечері 23 серпня вони виявили запуск "того, що, за твердженням Північної Кореї, є космічною ракетою-носієм". Також військові додали, що об'єкт "перетнув міжнародний повітряний простір" над Жовтим морем.

Що відомо про запуск супутника КНДР

17 травня Кім Чен Ин разом з донькою особисто перевірив підготовку першого військового розвідувального супутника КНДР та заявив, що він необхідний, аби захистити суверенітет країни. Наступного дня у США відреагували на дії Північної Кореї та заявили, що це порушить низку міжнародних санкцій, які забороняють КНДР використовувати балістичні ракети.

25 травня повідомлялося, що Північна Корея у пришвидшеному режимі будує стартовий майданчик. А вже згодом стало відомо, що КНДР планує запустити у космос військовий супутник з 31 травня по 11 червня.

Наприкінці травня КНДР заявила, що запустить свій перший військовий супутник-шпигун у червні з метою моніторингу "небезпечної військової діяльності" Сполучених Штатів і Південної Кореї в режимі реального часу. Уже 31 травня вона здійснила свій перший запуск. Проте він завершився невдачею – ракета-носій впала в море. У зв'язку з цим в Японії та столиці Південної Кореї Сеулі пролунали надзвичайні попередження, а в Сеулі помилково оголосили повідомлення про евакуацію. КНДР своєю чергою пообіцяла найближчим часом здійснити другий запуск.

МЗС України відреагувало на запуск супутника. Воно заявило, що Україна рішуче засуджує такі дії з боку Північної Кореї.

16 червня повідомлялося, що після тижня пошуків військові Південної Кореї дістали з дна Жовтого моря одну з частин затонулої ракети КНДР Chollima-1.

Опісля, 19 червня, трудова партія Кореї, яка повністю контролює владу в КНДР, оголосила про плани нарощування розробок і виробництва потужної ядерної зброї.

У середу, 12 липня, КНДР випустила невизначену балістичну ракету в бік Східного моря, коли лідери Південної Кореї та Японії збиралися зустрітися на саміті НАТО в Литві.

13 липня уряд КНДР підтвердив проведення випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18 із двигуном на твердому паливі.

22 серпня Північна Корея повідомила Японії, що запустить супутник у період з 24 по 31 серпня, що стане другою такою спробою в цьому році.