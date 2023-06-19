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У КНДР назвали запуск супутника-шпигуна "найсерйознішою невдачею" і планують збільшити виробництво потужної ядерної зброї

19 червня, 2023 понедiлок
07:06
Світ КНДР

Трудова партія Кореї, яка повністю контролює владу в КНДР, оголосила про плани нарощування розробок і виробництва потужної ядерної зброї

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на північнокорейське інформагентство KCNA.

Стало відомо, що відповідне рішення ухвалено на пленумі центрального комітету Трудової партії Кореї (ТПК). У ході триденного пленуму під головуванням лідера партії Кім Чен Ина обговорювались оборонні та дипломатичні стратегії КНДР у відповідь на зміни міжнародної ситуації.

При цьому найбільшим недоліком, який "не можна не помітити", було названо невдалу спробу запустити розвідувальний супутник наприкінці минулого місяця.

"Найсерйознішою невдачею стала спроба запуску військового розвідувального супутника, важливої стратегічної роботи в галузі освоєння космосу, 31 травня", - йдеться в повідомленні KCNA.

Указується, що відповідальні за запуск посадові особи зазнали суворої критики, а керівництво країни видало наказ ретельно проаналізувати причини невдачі та в найкоротший час "успішно запустити військовий розвідувальний супутник" на орбіту.

Окрім цього, ТПК також чітко заявила про готовність збільшити виробництво потужної ядерної зброї для протидії змінам у безпековій ситуації на Корейському півострові. Очільники ТПК закликали підприємства оборонної галузі "послідовно дотримуватись орієнтації на розробку ядерної зброї та курсу на зміцнення ядерних сил... шляхом збільшення виробництва потужнішої ядерної зброї".

Що відомо про запуск супутника КНДР

17 травня Кім Чен Ин разом з донькою особисто перевірив підготовку першого військового розвідувального супутника КНДР та заявив, що він необхідний, аби захистити суверенітет країни. Наступного дня у США відреагували на дії Північної Кореї та заявили, що це порушить низку міжнародних санкцій, які забороняють КНДР використовувати балістичні ракети.

25 травня повідомлялося, що Північна Корея у пришвидшеному режимі будує стартовий майданчик для запуску супутників. А вже згодом стало відомо, що КНДР планує запустити у космос військовий супутник з 31 травня по 11 червня. У Японії через підозру запусків балістичних ракет наказали знищувати цілі.

Північна Корея наприкінці травня заявила, що запустить свій перший військовий супутник-шпигун у червні з метою моніторингу "небезпечної військової діяльності" Сполучених Штатів і Південної Кореї в режимі реального часу. Уже 31 травня вона здійснила свій перший запуск такого супутника - запустила в космос ракету Chollima-1 із супутником Malligyong-1. Проте запуск завершився невдачею через вихід з ладу - ракета-носій впала в море. У зв'язку з цим в Японії та столиці Південної Кореї Сеулі пролунали надзвичайні попередження, а в Сеулі помилково оголосили повідомлення про евакуацію.

КНДР своєю чергою пообіцяла найближчим часом здійснити другий запуск.

МЗС України відреагувало на запуск супутника. Воно заявило, що Україна рішуче засуджує такі дії з боку Північної Кореї.

16 травня повідомлялося, що після тижня пошуків військові Південної Кореї дістали з дна Жовтого моря одну з частин затонулої ракети КНДР Chollima-1. Вона впала в море після невдалої спроби Північної Кореї запустити на навколоземну орбіту розвідувальний супутник Malligyong-1.

КНДР
зброя
ядерна зброя
Військові новини
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