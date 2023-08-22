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КНДР наприкінці серпня планує запустити розвідувальний супутник, у Японії вважають це "вкрай прикрими" діями

22 серпня, 2023 вiвторок
07:06
Світ КНДР, Північна Корея

У вівторок Північна Корея повідомила Японії, що запустить супутник у період з 24 по 31 серпня, що стане другою такою спробою в цьому році. Це викликало критику з боку Японії, яка заявила, що будь-які подібні дії будуть "вкрай прикрими"

Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що Північна Корея повідомила берегову охорону Японії про те, що супутник пролетить над Жовтим морем, Східнокитайським морем і Тихим океаном - територіями, які, за словами Японії, знаходяться за межами її виключної економічної зони.

Ця заява була зроблена через кілька днів після того, як лідери США, Японії та Південної Кореї зустрілися в США, щоб продемонструвати єдність перед обличчям зростаючої могутності Китаю і ядерної загрози з боку Північної Кореї.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав Північну Корею припинити будь-які заплановані запуски та заявив, що Японія готує свою систему протиракетної оборони PAC-3 і збирає інформацію.

"Запуск був би вкрай прикрим", - сказав він журналістам.

Що відомо про запуск супутника КНДР

17 травня Кім Чен Ин разом з донькою особисто перевірив підготовку першого військового розвідувального супутника КНДР та заявив, що він необхідний, аби захистити суверенітет країни. Наступного дня у США відреагували на дії Північної Кореї та заявили, що це порушить низку міжнародних санкцій, які забороняють КНДР використовувати балістичні ракети.

25 травня повідомлялося, що Північна Корея у пришвидшеному режимі будує стартовий майданчик для запуску супутників. А вже згодом стало відомо, що КНДР планує запустити у космос військовий супутник з 31 травня по 11 червня. У Японії через підозру запусків балістичних ракет наказали знищувати цілі.

Північна Корея наприкінці травня заявила, що запустить свій перший військовий супутник-шпигун у червні з метою моніторингу "небезпечної військової діяльності" Сполучених Штатів і Південної Кореї в режимі реального часу. Уже 31 травня вона здійснила свій перший запуск такого супутника - запустила в космос ракету Chollima-1 із супутником Malligyong-1. Проте запуск завершився невдачею через вихід з ладу - ракета-носій впала в море. У зв'язку з цим в Японії та столиці Південної Кореї Сеулі пролунали надзвичайні попередження, а в Сеулі помилково оголосили повідомлення про евакуацію.

КНДР своєю чергою пообіцяла найближчим часом здійснити другий запуск.

МЗС України відреагувало на запуск супутника. Воно заявило, що Україна рішуче засуджує такі дії з боку Північної Кореї.

16 червня повідомлялося, що після тижня пошуків військові Південної Кореї дістали з дна Жовтого моря одну з частин затонулої ракети КНДР Chollima-1. Вона впала в море після невдалої спроби Північної Кореї запустити на навколоземну орбіту розвідувальний супутник Malligyong-1.

Опісля, 19 червня, трудова партія Кореї, яка повністю контролює владу в КНДР, оголосила про плани нарощування розробок і виробництва потужної ядерної зброї.

У середу, 12 липня, КНДР випустила невизначену балістичну ракету в бік Східного моря, коли лідери Південної Кореї та Японії збиралися зустрітися на саміті НАТО в Литві.

13 липня уряд КНДР підтвердив проведення випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18 із двигуном на твердому паливі.

КНДР
Японія
Технології
Військові новини
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