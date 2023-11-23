Південна Корея призупинила частину військової угоди з КНДР після запуску супутника-шпигуна
У середу, 22 листопада, Південна Корея призупинила виконання частини військової угоди з КНДР від 2018 року після того, як Пхеньян запустив супутник-шпигун
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що це приведе того, що Південна Корея посилить військове спостереження вздовж добре укріпленого кордону з Північною Кореєю.
Натомість міністерство оборони Північної Кореї заявило, що відновить усі військові заходи, які були припинені згідно з угодою з Південною Кореєю.
"Відтепер наша армія ніколи не буде зв'язана Військовою угодою Північ-Південь від 19 вересня. Ми відкличемо військові кроки, вжиті для запобігання військової напруги та конфлікту в усіх сферах, включаючи землю, море та повітря, і розгорнемо більш потужні збройні сили та нову військову техніку в регіоні вздовж військової демаркаційної лінії, - йдеться у повідомленні.
Водночас міністри закордонних справ країн G7 Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів та ЄС засудили запуск супутника та закликали до "швидкої, об’єднаної та міцної" міжнародної реакції, зокрема Ради Безпеки ООН.
Призупинена угода між країнами, відома як Всеосяжна військова угода та спрямована на деескалацію напруги між ними, була підписана у 2018 році між Кім Чен Ином і тодішнім президентом Південної Кореї Мун Чже Іном.
- 22 листопада Північна Корея заявила, що успішно запустила військовий супутник-шпигун у космос. Уряд Японії оголошував надзвичайне попередження населення. США, Південна Корея і Японія засуджують дії Пхеньяну, які, за їхніми словами, порушують резолюції ООН.
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