США, Японія та Південна Корея провели навчання з протидії ядерним і ракетним загрозам від КНДР

Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що спільні навчання відбулися в південно-східних водах біля острова Чеджу за участю американського атомного авіаносця USS Carl Vinson, який пришвартований на військово-морській базі в Пусані, за 320 км на південний схід від Сеула.

Есмінці ВМС Південної Кореї, оснащені бойовою системою Aegis, і есмінці класу Murasame морських сил самооборони Японії приєдналися до навчань протиповітряної оборони та морського флоту.

Повідомляється, що навчання було проведено для зміцнення спільного потенціалу та об’єднаної оборонної позиції трьох країн проти зростаючої ядерної та ракетної загрози Північної Кореї після запуску нею військового розвідувального супутника.