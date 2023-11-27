США, Японія та Південна Корея провели навчання з протидії ядерним і ракетним загрозам від КНДР
У неділю, 26 листопада, Південна Корея, США та Японія спільно провели військово-морські навчання у водах на південь від Корейського півострова, щоб зміцнити свою оборонну позицію проти нових ядерних і ракетних загроз Північної Кореї
Про це повідомляє Yonhap.
Зазначається, що спільні навчання відбулися в південно-східних водах біля острова Чеджу за участю американського атомного авіаносця USS Carl Vinson, який пришвартований на військово-морській базі в Пусані, за 320 км на південний схід від Сеула.
Есмінці ВМС Південної Кореї, оснащені бойовою системою Aegis, і есмінці класу Murasame морських сил самооборони Японії приєдналися до навчань протиповітряної оборони та морського флоту.
Повідомляється, що навчання було проведено для зміцнення спільного потенціалу та об’єднаної оборонної позиції трьох країн проти зростаючої ядерної та ракетної загрози Північної Кореї після запуску нею військового розвідувального супутника.
- 22 листопада Північна Корея заявила, що успішно запустила військовий супутник-шпигун у космос. Уряд Японії оголошував надзвичайне попередження населення. США, Південна Корея і Японія засудили дії Пхеньяну, які, за їхніми словами, порушують резолюції ООН.
- Згодом Південна Корея призупинила виконання частини військової угоди з КНДР від 2018 року після того, як Пхеньян запустив супутник-шпигун.
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