КНДР стверджує, що її розвідувальний супутник зробив знімки Білого дому і Пентагону

Про це пишуть Yonhap і Bloomberg.

Зазначається, що лідер КНДР Кім Чен Ин переглянув знімки в понеділок і вівторок, коли отримав оперативний звіт від пхеньянського Головного центру управління Національної адміністрації аерокосмічних технологій (NATA). Йому показали супутникові фото Білого дому і Пентагону, зроблені в понеділок.

За даними ЗМІ, шпигунський супутник також зробив фотографії військово-морської бази Норфолк, суднобудівного заводу у Ньюпорт-Ньюс і аеродрому Вірджинії о 23:35 у понеділок. Також на знімках помітили чотири атомні авіаносці ВМС США та британський авіаносець.

При цьому Північна Корея не оприлюднила фотографії, зроблені її супутником-шпигуном.

Водночас представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що США не можуть незалежно перевірити заяву Північної Кореї. Він наголосив, що США засуджують запуск космічної ракети-носія з використанням технології балістичних ракет, називаючи це порушенням кількох резолюцій Ради безпеки ООН.

Варто зазначити, що Південна Корея врятувала один із "супутників-шпигунів" КНДР після невдалого запуску на початку цього року та дійшла висновку, що ця технологія не має військової цінності. Сеул вважає, що будь-який супутник Північної Кореї може бути в кращому випадку елементарним.

Північна Корея заявила, що супутник формально розпочне свою розвідувальну місію 1 грудня після певного налаштування, але офіційне корейське центральне інформаційне агентство повідомило у вівторок, що процес налаштування супутника прискорюється, щоб завершити на один-два дні раніше.