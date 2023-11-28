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КНДР стверджує, що її розвідувальний супутник зробив знімки Білого дому і Пентагону

28 листопада, 2023 вiвторок
06:24
Світ Білий дім

У вівторок, 28 листопада, Північна Корея заявила, що її супутник-шпигун зробив фотографії Білого дому, Пентагону та атомних авіаносців, пришвартованих на базі військово-морських сил США

Про це пишуть Yonhap і Bloomberg.

Зазначається, що лідер КНДР Кім Чен Ин переглянув знімки в понеділок і вівторок, коли отримав оперативний звіт від пхеньянського Головного центру управління Національної адміністрації аерокосмічних технологій (NATA). Йому показали супутникові фото Білого дому і Пентагону, зроблені в понеділок.

За даними ЗМІ, шпигунський супутник також зробив фотографії військово-морської бази Норфолк, суднобудівного заводу у Ньюпорт-Ньюс і аеродрому Вірджинії о 23:35 у понеділок. Також на знімках помітили чотири атомні авіаносці ВМС США та британський авіаносець.

При цьому Північна Корея не оприлюднила фотографії, зроблені її супутником-шпигуном.

Водночас представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що США не можуть незалежно перевірити заяву Північної Кореї. Він наголосив, що США засуджують запуск космічної ракети-носія з використанням технології балістичних ракет, називаючи це порушенням кількох резолюцій Ради безпеки ООН.

Варто зазначити, що Південна Корея врятувала один із "супутників-шпигунів" КНДР після невдалого запуску на початку цього року та дійшла висновку, що ця технологія не має військової цінності. Сеул вважає, що будь-який супутник Північної Кореї може бути в кращому випадку елементарним.

Північна Корея заявила, що супутник формально розпочне свою розвідувальну місію 1 грудня після певного налаштування, але офіційне корейське центральне інформаційне агентство повідомило у вівторок, що процес налаштування супутника прискорюється, щоб завершити на один-два дні раніше.

  • 22 листопада Північна Корея заявила, що успішно запустила військовий супутник-шпигун у космос. Уряд Японії оголошував надзвичайне попередження населення. США, Південна Корея і Японія засудили дії Пхеньяну, які, за їхніми словами, порушують резолюції ООН.
  • Після цього Південна Корея призупинила виконання частини військової угоди з КНДР від 2018 року та 26 листопада разом зі США і Японією провела спільні військово-морські навчання у водах на південь від Корейського півострова, щоб зміцнити свою оборонну позицію проти нових ядерних і ракетних загроз Північної Кореї.
КНДР
Пентагон
США
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