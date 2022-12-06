Про це повідомляє Balkan Insight.

Журналісти зазначили, що уряд Північної Македонії скасував своє попереднє рішення.

"Уряд Північної Македонії скасував своє попереднє рішення про надання громадянства Олександру Онищенку після того, як BIRN повідомив, що українцю-втікачу, який також перебуває у чорному списку США, було видано паспорт за незʼясованих обставин", — ідеться в повідомленні ЗМІ.

Олександр Онищенко – колишній депутат від Партії регіонів, який має також громадянство РФ. У 2016 році Національне антикорупційне бюро оголосило йому підозру в завданні збитків держпідприємству "Укргазвидобування" на понад 1,6 млрд гривень через продаж газу за заниженими цінами.

З Онищенка було знято імунітет, а пізніше суд арештував його майно. Однак депутат устиг виїхати за кордон, якийсь час перебував у Німеччині, де під вартою чекав на екстрадицію в Україну. Та німецький суд відмовив в екстрадиції, пославшись на те, що в цьому разі "не буде дотримано мінімальних стандартів міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах".

11 листопада стало відомо, що Онищенко отримав громадянство Північної Македонії.

17 жовтня 2021 року Онищенко заявив, що змінив громадянство та виступає за Росію на міжнародних змаганнях з кінного спорту. На сайті Федерації кінного спорту Росії зазначається, що Олександр Онищенко є її членом із 2021 року.